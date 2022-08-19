Турнир за Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах 22 и 23 августа

Традиционный турнир по футболку за Кубок Игоря Акинфеева состоится на стадионе имени Сыроежкина в Бронницах 22 и 23 августа. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Мероприятие состоится уже в четвертый раз. За кубок поборются 16 команд из России и Белоруссии. Кроме традиционного турнира в этом году спортсмены будут состязаться в киперболе, который начал развиваться в стране по инициативе капитала московского ЦСКА.

«Хотим сделать особенный турнир. Это наше детище. Хочу, чтобы он проходил долгие годы, чтобы там играло как можно больше детей. Хочется, чтобы футбол развивался», — сказал Игорь Акинфеев.

Победителей наградит сам легендарный спортсмен, обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель кубка UEFA, бронзовый призер чемпионата Европы года Игорь Акинфеев.

Главная задача турнира — вдохновить юных жителей Подмосковья на занятия спортом, дать им возможность проявить себя и почувствовать масштаб соревнований.

Турнир проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее он поручил продолжить развивать детско-юношеский спорт в регионе. Он попросил уделить особое внимание хоккею.