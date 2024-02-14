Подмосковье 14 февраля 2024, 16:47 Турнир «Волейбольная семья» начался в Подмосковье фото: администрация Одинцовского г.о.

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Уникальный турнир «Волейбольная семья» стартовал в Одинцове. Соревнования приурочили к Году семьи. Всего за звание лучших борются 12 команд, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Главная особенность соревнований — в составах команд играют дети вместе с родителями. В первом отборочном туре сыграли сборные от образовательного центра «Флагман», школы «КвантУм», Одинцовских СОШ № 1 и № 9, Одинцовской гимназии № 14 и Лесногородской СОШ.

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В финал соревнований прошли команды «Флагман» и «КвантУм». Следующий отборочный тур состоится 3 марта, а финал — 31 марта.

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