14 февраля 2024, 16:47
Турнир «Волейбольная семья» начался в Подмосковье
Уникальный турнир «Волейбольная семья» стартовал в Одинцове. Соревнования приурочили к Году семьи. Всего за звание лучших борются 12 команд, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Главная особенность соревнований — в составах команд играют дети вместе с родителями. В первом отборочном туре сыграли сборные от образовательного центра «Флагман», школы «КвантУм», Одинцовских СОШ № 1 и № 9, Одинцовской гимназии № 14 и Лесногородской СОШ.
Реклама
В финал соревнований прошли команды «Флагман» и «КвантУм». Следующий отборочный тур состоится 3 марта, а финал — 31 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама