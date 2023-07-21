Подмосковье 21 июля 2023, 00:00 Турнир в честь Международного дня шахмат прошел в Подольске Андрюхина Мария

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В спортивном комплексе «Труд» в Подольске состоялся открытый турнир, посвященный Международному дню шахмат. Участие в мероприятии приняли около 50 спортсменов из Подольска, Москвы, Чехова и Новосибирска, среди которых кандидаты и мастера спорта, а также чемпионы Подмосковья.

«Шахматы — вид спорта, которым можно заниматься всю жизнь. И даже большой опыт в игре не позволяет расслабляться, потому что растет сильная молодежь. На них смотришь, как на маленьких, а они играют, как взрослые», — подчеркнул главный судья соревнований Денис Новенко.

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Во время турнира на экране в зале демонстрировали фотографии местных жителей, которые внесли вклад в шахматный спорт Подольска. Борис Александрович Музолевский стал чемпионом города в 66 лет. Он рассказал, что с молодежью играть гораздо интереснее, чем ровесниками.

«В предыдущей партии с молодым соперником мне не хватило времени. В начале игры у него была хуже позиция, потом я просмотрел. Возраст уже влияет на скорость мышления», — поделился шахматист.

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