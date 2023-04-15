Подмосковье 15 апреля 2023, 17:53 Турнир «Ударная среда» провели в Мытищах Роман Яковлев

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Бойцы контактных видов единоборств померились силами на турнире «Ударная среда» в Мытищах. Для зрителей соревнований провели мастер-классы по боевым искусствам.

В «Ударной среде» поучаствовали представители 11 бойцовских клубов Подмосковья. Силы участников измеряла специальная груша с датчиком внутри.

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В командном зачете победила школа бокса имени Игоря Высоцкого, которая базируется в Мытищах. Спортсмены опередили другие команды по очкам, а также поборолись за дополнительный приз в персональной категории «Самый сильный удар».

Перед церемонией награждения у зрителей тоже появилась возможность проверить силу своего удара — у груши сразу же скопилась приличная очередь. Также, на турнире провели показательные выступления и мастер-классы по кикбоксингу, айкидо и спортивным бальным танцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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