Подмосковье 27 апреля 2023, 08:43 Турнир по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» прошел в Воскресенске

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Турнир Московской области по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» прошел в Воскресенске. На соревнованиях встретились четыре команды из Люберец, Реутова, Богородского округа и Воскресенска.

Поприветствовать участников турнира приехал лично глава Воскресенска.

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«В первую очередь это заряд бодрости, заряд силы. <…> Вы опытные и сильные спортсмены. Хочу, чтобы вы вынесли отсюда по максимуму эмоций, и, естественно, победит дружба!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Поддержка спортивной формы и бодрости духа среди лиц серебряного возраста — одна из главных задач проекта «Активное долголетие». Клуб уже объединил более двух тысяч пожилых воскресенцев.

«Воскресенск данное мероприятие проводит впервые. Мы ранее проводили областные соревнования по хоккею с шайбой. <…> Сегодня, скажем так, первый камень мы попробуем в игровых видах спорта именно летнего формата», — рассказал заместитель начальника окружного управления социального развития Владимир Бормашов.

По итогам соревнований первое место завоевала команда из Люберец, серебро досталось Реутову, а почетная бронза — у Богородского округа.

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