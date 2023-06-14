Подмосковье 14 июня 2023, 08:41 Турнир по волейболу прошел в спорткомплексе «Дружба» в Мытищах

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Отборочный тур муниципального этапа Кубка губернатора по волейболу прошел в спорткомплексе «Дружба» в Мытищах. На площадке встретились три женские команды.

На турнире выступили волейбольные команды «Северный», «Юла» и «Пантеры». Последняя по спортивным меркам еще совсем молодая — игроки тренируются с сентября 2022 года.

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«Команды, занявшие 1-е место, выйдут на региональный этап — продолжат представлять и защищать городской округ Мытищи», — рассказала инструктор по спорту Центра физической культуры и спорта Мытищ Ольга Минаева.

Победу в женском турнире одержала команда «Северный», обыграв «Пантер» и «Юлу» со счетом 2:0.

«Игра прошла успешно. По началу мы вышли не совсем собранные. Но потом мы встали на нужные рельсы и показали наш уровень», — поделилась игрок команды «Северный» Мария Медведева.

Впереди у команды серьезная подготовка к региональному этапу Кубка губернатора, который пройдет уже в июле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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