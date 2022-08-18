Турнир по волейболу от проекта «Активное долголетие» прошел в Ногинске

Динамике матча в Ногинске, который прошел в рамках проекта «Активное долголетие», ничем не уступала профессиональным. Были блоки, квики, комбинации и броски. Хотя самому возрастному участнику аж 82 года. Владимир Васильевич со своей командой долголетов приехал на зональный этап по волейболу. Он занимается этим видом спорта около месяца, и соревнования проходят для него впервые.

Тренировки проходят стабильно два раза в неделю. Владимир Васильевич чередует их с настольным теннисом. Говорит, поддерживать здоровый образ жизни — легко.

«Волейболистов у нас в Электрогорске, можно сказать, нет. Ну вот мы, энтузиасты, собрались все, как говорится, пенсионеры. Мы смотрим, как играют ребята, у них и тренер, и все, а у нас как такового тренера нет», — рассказывает Владимир Томашевич, игрок команды «Энергия» из Электрогорска.

Собрать свою команду и выступить на турнире непросто, так еще и конкурировать приходится с матерыми волейболистами. Здесь четыре команды из Богородского округа, Электростали, Электрогорска и Реутова. Коллективы выставили своих лучших игроков. В каждом по шесть человек — трое мужчин и трое женщин.

«Мы принимаем гостей из соседних округов для проведения зонального турнира по волейболу среди участников проекта губернатора «Активное долголетие», — поделился заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко.

Правила соревнований немного изменили. В стандартном волейбольном матче может быть от трех до пяти сетов. В каждой партии счет идет не по времени, а по очкам. Одной из команд необходимо набрать 25 очков, при этом обеспечив отрыв от противника минимум на два очка. На турнире в Ногинске число сетов было сокращено до двух.

В итоге команда из Реутова забрала путевку в финал. В главном матче им хватило двух сетов, чтобы обыграть коллектив из Богородского округа. Теперь команде нужно готовиться к финальному этапу турнира, который пройдет 29 августа в Домодедове.

Все новости Богородского округа в телеграмм-канале «360 Богородский».