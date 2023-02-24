Подмосковье 24 февраля 2023, 14:03 Турнир по уличному хоккею в Балашихе собрал 49 команд 23 Февраля

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В Балашихе в День защитника Отечества состоялся турнир по уличному хоккею Pond Hockey. В соревнованиях поучаствовали 49 команд.

«Второй год подряд мы проводим масштабный турнир по уличному хоккею в формате четыре на четыре. В прошлом году было принято решение сделать это мероприятие традиционным», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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По его словам, на турнир приехали хоккеисты из Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья.

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Матчи проходили на 12 площадках. Отборочные встречи состоялись на стадионе «Криогенмаш», а финал — на льду озера Бабошкино. За звание чемпиона турнира сразились 26 любительских команд и 23 профессиональных коллектива.

Первое место среди профессионалов заняла московская «Бутырка», которая получила главный приз турнира в прошлом году. Вторыми стали спортсмены из команды «Химик» из Воскресенска, третьими — столичные «Обманщики».

Среди любителей лучшими стали хоккеисты московской команды «Хорс медиа», серебряные награды достались клубу «Звезда России» также из Москвы. Третье место осталось за коллективом из подмосковной Балашихи — «Ратник».

На соревнованиях выступили тренер по хоккею с 20-летним стажем Шон Скиннер, хоккейный блогер Владимир Тимофеев (Вобон), а также инфлюэнсеры Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Константин Рякин (Евгенич) и другие.

Все участники турнира получили спецпризы и памятные подарки. Зрителей угощали закусками и горячими напитками на полевой кухне.

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