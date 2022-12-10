Подмосковье 10 декабря 2022, 17:15 Турнир по тайскому боксу к 125-летию дипотношений России и Таиланда пройдет в Люберцах

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В Люберцах состоится турнир по тайскому боксу, приуроченный к 125-летию дипломатических отношений России и Таиланда. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.

На соревнованиях по муай-тай выступят более 120 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из Москвы и Подмосковья.

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Центральной частью турнира станут семь титульных поединков, в них сойдутся профессиональные бойцы.

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Также в программе мероприятия — спортивное шоу «Супер Кик». В Минспорта пояснили, что это одна из разновидностей соревнований в муай-тай, в рамках которой спортсмены за одну минуту должны нанести как можно больше ударов ногами.

Гостями турнира станут представители посольства Таиланда в России.

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