10 декабря 2022, 17:15
Турнир по тайскому боксу к 125-летию дипотношений России и Таиланда пройдет в Люберцах
В Люберцах состоится турнир по тайскому боксу, приуроченный к 125-летию дипломатических отношений России и Таиланда. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.
На соревнованиях по муай-тай выступят более 120 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет из Москвы и Подмосковья.
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Центральной частью турнира станут семь титульных поединков, в них сойдутся профессиональные бойцы.
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Также в программе мероприятия — спортивное шоу «Супер Кик». В Минспорта пояснили, что это одна из разновидностей соревнований в муай-тай, в рамках которой спортсмены за одну минуту должны нанести как можно больше ударов ногами.
Гостями турнира станут представители посольства Таиланда в России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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