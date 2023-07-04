Подмосковье 04 июля 2023, 14:09 Турнир по стритболу прошел в Солнечногорске ко Дню молодежи

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Турнир по стритболу прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске ко Дню молодежи. Участие в соревнованиях приняли пять команд.

Стритбол отличается от баскетбола количеством игроков — их по три в каждой команде. Они играют на половине поля с одним кольцом.

Победителем состязаний «Зов молодежи» стала команда «Мечта», 2-е место заняла команда «Айс», а бронзу выиграла команда HBL. Они получили почетные дипломы, баскетбольные мячи и подарки от общественного движения «Здоровое Отечество». Участников также поздравила председатель молодежного парламента при Совете депутатов Солнечногорска Маня Погосян.

Организовали турнир по стритболу общественное движение «Здоровое Отечество», Московский областной молодежный парламент, молодежный центр «Подсолнух» и управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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