13 июня 2023, 11:59
Турнир по стритболу ко Дню России прошел в спортивном комплексе «Родина» в Химках
Межрегиональный турнир по стритболу прошел в спортивном комплексе «Родина» в Химках. Соревнования «Чистая победа» приурочили ко Дню России.
Участие в состязаниях по стритболу приняли около 30 команд. Награды разыграли в нескольких категориях.
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«Турнир с 12-летней историей собрал 29 коллективов из Химок, Голицина, Москвы, Красногорска, Тулы, Калуги и Рязани. По традиции — это любительские команды из двух мужских и одной женской возрастных категорий. Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов», — рассказал председатель Химкинской стритбольной лиги Алексей Елисейкин.
Среди женщин 1-е место заняла команда «Три с половиной», среди юношей победу одержал коллектив «Химки 08», а среди мужчин — Junibasket.Турнир по стритболу «Чистая победа» проводится каждый год. Его организует клуб молодежной культуры и творчества «ПРОРВИСЬ!» и Лига любителей баскетбола при поддержке управления социальной политики администрации Химок.
Напомним, ранее глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал об особом внимании губернатора Андрея Воробьева к развитию спорта.
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