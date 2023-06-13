Подмосковье 13 июня 2023, 11:59 Турнир по стритболу ко Дню России прошел в спортивном комплексе «Родина» в Химках

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Межрегиональный турнир по стритболу прошел в спортивном комплексе «Родина» в Химках. Соревнования «Чистая победа» приурочили ко Дню России.

Участие в состязаниях по стритболу приняли около 30 команд. Награды разыграли в нескольких категориях.

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«Турнир с 12-летней историей собрал 29 коллективов из Химок, Голицина, Москвы, Красногорска, Тулы, Калуги и Рязани. По традиции — это любительские команды из двух мужских и одной женской возрастных категорий. Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов», — рассказал председатель Химкинской стритбольной лиги Алексей Елисейкин.

Среди женщин 1-е место заняла команда «Три с половиной», среди юношей победу одержал коллектив «Химки 08», а среди мужчин — Junibasket.

Напомним, ранее глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал об особом внимании губернатора Андрея Воробьева к развитию спорта.

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