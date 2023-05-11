Подмосковье 11 мая 2023, 17:42 Турнир по спортивному и боевому самбо прошел в Воскресенске

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Турнир по спортивному и боевому самбо прошел в спортивном зале Дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Состязание приурочили ко Дню Победы.

Среди почетных гостей турнира были муниципальный депутат Галина Романова, члены местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», народный тренер-наставник России по самбо и майор спецназа запаса Алексей Ивлев.

На открытии соревнований воспитанник кукольного театра «Самоцветы» Артем Прохоров прочитал стихотворение о войне, а гитаристы студии «Музыкальная лаборатория» исполнили песни военных лет. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Турнир проходил по международным правилам спортивного и боевого самбо. Борцы могли применять броски, удары руками и ногами, удержания, болевые и удушающие приемы.

Спортсмены состязались в четырех весовых категориях по боевому самбо и в 14 категориях по спортивному самбо. Победители и призеры турнира получили кубки и медали, дипломы и грамоты, а также памятные сувениры.

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