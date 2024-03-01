Подмосковье 01 марта 2024, 17:51 Турнир по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Доме культуры «Химик» в Воскресенске прошел финальный тур открытого чемпионата городского округа по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». За победу боролись шесть команд из разных учебных заведений города.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Отличие спортивного формата от телевизионного заключается в одновременном участии нескольких команд. Правила схожи: на ответ команда имеет минуту. Ведущий зачитывает вопрос, после чего участники записывают свои ответы на листочках и сдают их. Побеждает та команда, которая правильно ответит на большинство вопросов.

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В чемпионате соревновались следующие команды: La’Cringe из гимназии № 1, «100-1» из школы № 99, «Топинамбур» из лицея № 23, «Наш директор думает, что мы играем в КВН» из школы № 5, «Метил» из Москворецкой гимназии и «Валерьянка» из Воскресной школы.

По результатам всех раундов победителями стали игроки команды «Валерьянка», второе место заслужила гимназия № 1, а бронзу завоевала команда «Топинамбур».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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