01 марта 2024, 17:51
Турнир по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
В Доме культуры «Химик» в Воскресенске прошел финальный тур открытого чемпионата городского округа по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». За победу боролись шесть команд из разных учебных заведений города.
Отличие спортивного формата от телевизионного заключается в одновременном участии нескольких команд. Правила схожи: на ответ команда имеет минуту. Ведущий зачитывает вопрос, после чего участники записывают свои ответы на листочках и сдают их. Побеждает та команда, которая правильно ответит на большинство вопросов.
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В чемпионате соревновались следующие команды: La’Cringe из гимназии № 1, «100-1» из школы № 99, «Топинамбур» из лицея № 23, «Наш директор думает, что мы играем в КВН» из школы № 5, «Метил» из Москворецкой гимназии и «Валерьянка» из Воскресной школы.
По результатам всех раундов победителями стали игроки команды «Валерьянка», второе место заслужила гимназия № 1, а бронзу завоевала команда «Топинамбур».
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.
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