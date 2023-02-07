Подмосковье 07 февраля 2023, 10:33 Турнир по снежному регби среди детей прошел в Одинцове

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Турнир по снежному регби «Кубок медвежьей лапы» прошел в Одинцове. Участие в соревнованиях приняли четыре детские команды из Подмосковья.

Снежное регби отличается от классического числом игроков и размером поля. В каждой команде играет по пять человек. Задачи те же — спортсмен должен доставить мяч в зачетную зону. Мяч при этом бросать нельзя, чтобы засчитали гол — его кладут на поле.

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«Этот турнир мы организовываем второй год подряд. В том году играли взрослые команды, в этом году — детские», — рассказал организатор «Кубка медвежьей лапы» Иван Коркин.

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Соревнования юных регбистов в Одинцове завершились победой команды «Буревестник» из Химок.

«Казалось, что игра травматичная, бурная, но на самом деле она очень динамичная. В нее очень интересно играть. Советую всем попробовать», — сказал представитель регбийного клуба «Крепость» из Можайска Андрей Ветвицкий.

На этом снежные поединки среди подмосковных регбистов не заканчиваются, сезон — в самом разгаре.

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