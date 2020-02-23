Турнир по смешанным единоборствам ММА «Воймежская битва» прошел в Рошале

Турнир «Воймежская битва» собрал более 20 спортсменов. Борцы приехали из Подмосковья и соседней Рязанской области. Главным событием турнира стал матч-реванш.

Подмосковный спортсмен Иван Артюхин вышел на ринг впервые. К дебюту самый юный участник соревнований готовился два года. До смешанных единоборств 11 летний Иван еще не дорос. Поэтому выступал по системе панкратион — это симбиоз кулачных боев и борьбы. Оппонентом Ивана выступил спортсмен из Коломны. На ринге соперник продержался чуть больше минуты.

«Это было очень страшно, я очень сильно переживал весь день, себя, как мог, успокаивал, и в конце я вышел и смог собраться с силами, чтобы победить. Это произошло максимально неожиданно. Я в шоке! Это что-то новое! Это в первый раз! Слов нет», — сказал Иван Артюхин, победитель соревнований.

Турнир «Воймежская битва» собрал более 20 спортсменов из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Рошаля и соседней Рязанской области. Всего было разыграно 11 комплектов наград. На ринг выходили как юниоры, так и уже опытные спортсмены. Самый короткий бой продлился всего 38 секунд. Но были и пары, которые продержались в клетке все три раунда. Главным событием турнира стал матч-реванш между Виктором Кичигиным из Рошаля и Русланом Яманбаевым из Башкортостана.

«Я ему сказал, что хочу делать турнир, он дал согласие. Переговорил с братом Георгием, на что он сказал, что неплохо было бы сделать реванш. И я по комментариям, по лайкам, постеры, которые мы сделали, понял, что народу это интересно», — сказал Григорий Кичигин, организатор турнира по смешанным единоборствам ММА «Воймежская битва 9».

Три года назад Виктор Кичигин уступил Руслану в соревнованиях Fight Nights. В 2020 решил взять реванш. Спортсмен из Подмосковья моложе противника на 7 лет. Виктору — 25. Личный рекорд: 18 побед, 5 поражений. Но сегодня удача была на стороне опыта. Продержавшись все три раунда, Руслан Яманбаев снова вышел из ринга победителем.

Победили получили заслуженные награды: это кубки, медали и грамоты. Турнир был посвящен Дню защитника Отечества.