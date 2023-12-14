Подмосковье 14 декабря 2023, 14:49 Турнир по смешанным боевым искусствам в поддержку участников СВО прошел в Истре Телеканал «360»

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Соревнования по смешанным боевым искусствам «Освобождение» прошли в спортивном комплексе «Арена Истра». На собранные во время турнира средства закупят оборудование для бойцов специальной военной операции из подразделения «Каскад».

Турнир «Освобождение» прошел в городском округе Истра в шестой раз. Участие в состязаниях приняли 20 профессиональных и начинающих борцов из Москвы, Подмосковья и других регионов страны.

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«Меня пригласили на этот турнир в поддержку специальной военной операции. Я сразу согласился. Во-первых, я хотел попробовать свои силы, а во-вторых, будет замечательно, если это поможет людям, которые сейчас там воюют», — поделился спортсмен Акбар Шарипов.

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Организовали турнир спортивная школа «Харс» совместно с администрацией городского округа Истра. В результате удалось собрать 13 тысяч рублей. Сейчас бойцы подразделения «Каскад» готовят списки необходимых на передовой вещей и оборудования.

«В марте 2024 года у нас запланировано мероприятие — турнир по панкратиону. Он будет посвящен памяти погибшего спортсмена из нашего городского округа Истра. Я думаю, что в рамках этого турнира будет также предусмотрен сбор финансовых средств для поддержки бойцов», — рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту городского округа Истра Валерий Еремин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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