Подмосковье 02 мая 2023, 12:00 Турнир по силовому экстриму прошел в Воскресенске

Читать 360tv в

Очередной этап турнира по силовому экстриму прошел в Воскресенске. Организатором соревнований «Сила дворов» стал мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

На соревнованиях выступили восемь силачей из Воскресенска. Они выполняли становую тягу, переносили на расстояния тяжелые стойки и даже хоккейные ворота.

«Без преувеличения скажу, что это был праздник силы и мужества. <…> Думаю, что достигнута и главная цель соревнования — привлечь молодежь к спорту, сформировать целеустремленность и их крепость духа. Ведь собравшиеся мальчишки смотрели на выступающих с большим уважением», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Это был 17-й этап соревнований. Всего в турнире 32 этапа, финал состоится на Красной площади в Москве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».