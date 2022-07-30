Турнир по силовому экстриму прошел в Балашихе

Турнир по силовому экстриму «Самый сильный на селе» провели 30 июля в Балашихе. На площадке Российского государственного аграрного заочного университета соревновались 16 спортсменов-любителей из Балашихи, Щелкова и Ногинска.

Заявки на участие в турнире подали четырнадцать мужчин и две женщины. Балашиху на соревнованиях представили семь спортсменов.

«Это федеральный проект, объединивший спортсменов-любителей из числа студентов, работников агропромышленного комплекса, предприятий. Участники состязаются в старорусских упражнениях, популярность которых растёт в нашей стране. Победители областного этапа получат медали, общекомандный кубок, дипломы и путевку на Всероссийские соревнования», — рассказал президент федерации силовых видов спорта Московской области Дмитрий Грибов.

Спортсмены соревновались в беге с коромыслом, удержании блина и метании мешков.

Чтобы определить победителей финала турнира участники перетягивали канат в смешанных парах.

«Силовой экстрим — это зрелищная и относительно новая дисциплина. Здесь прошел масштабный турнир, участники которого показали максимум своих возможностей и мастерства. Благодарю Министерство сельского хозяйства, руководство РГАЗУ и Федерацию силового экстрима Московской области за организацию такого интересного соревнования в Балашихе», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Турнир по силовому экстриму «Самый сильный на селе» проводят в 35 субъектах России. Региональные турниры уже состоялись во Владимирской, Курской и Челябинской областях. Победители региональных этапов встретятся в Москве на Всероссийских соревнованиях в сентябре.