Подмосковье 12 декабря 2023, 15:32 Турнир по шахматам среди школьников прошел в Звенигороде Телеканал «360»

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Турнир по шахматам «Открытый кубок Звенигорода» собрал школьников в возрасте от семи до 17 лет. Участие в нем приняли также ребята с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

Состязания прошли по классической шахматной системе. Семь туров длились более пяти часов.

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«Это первое мероприятие подобного масштаба в 2023 году. Я надеюсь, что этот турнир — „пробная ласточка“, которая даст развитие подобным турнирам в нашем округе. И мы ожидаем, что не только юные участники, но и уже взрослые люди будут участвовать в таких турнирах», — сказала председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская.

Заслуженные награды, кубки и дипломы получили 18 победителей. Организаторы уверены, что география турнира и число участников будут расти с каждым годом.

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