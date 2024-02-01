Подмосковье 01 февраля 2024, 23:28 Турнир по самбо по случаю 100-летия образования прокуратуры Подмосковья прошел в Домодедове фото — Н. Надточая

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Саратовская и Волгоградская области, республика Мордовия и десятки других регионов России представили на всероссийском турнире по самбо своих спортсменов. Мероприятие прошло в Домодедове по случаю Дня работника прокуратуры и 100-летия образования структуры в Подмосковье.

Глава городского округа Михаил Ежокин выступил на церемонии открытия и поблагодарил всех организаторов, включая прокуратуру Московской области и Федерацию самбо, за помощь в организации мероприятия.

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Турнир проводится уже в четвертый раз и каждый год становится масштабным событием для всего Московского региона. В этом году на соревнования приехали свыше 460 спортсменов.

Президент Федерации самбо городского округа Домодедово, заслуженный тренер России Натиг Алиев пояснил, что на этом турнире отбираются лучшие спортсмены, которые получат путевки на участие в первенстве России.

«Поэтому на турнир съезжается большая часть регионов страны», – подчеркнул Натиг Алиев.

Участница состязаний Эльмира Кахраманова поделилась своей историей. В детстве она попробовала разные виды спорта, но в 13 лет сделала выбор в пользу самбо.

«У меня получилось реализовать свои амбиции, осуществить свою мечту. Во мне просто горит этот огонь этой борьбы. Это предвкушение победы, предвкушение встреч», – поделилась заслуженный мастер спорта России по самбо Эльмира Кахраманова.

Турнир прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». По результатам поединков домодедовская спортсменка Анастасия Малыгина заняла третье место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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