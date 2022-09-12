Турнир по регби с экскурсией прошел в Щелкове | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 18:18 Поделиться Telegram

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Viber Турнир по регби с экскурсией прошел в Щелкове

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Соревнования в честь 55-летия местного клуба «ВВА-Подмосковье» по регби состоялись в поселке Монино (округ Щелково). Затем всем желающим показали трофеи команды, собранные за эти годы.

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Программа турнира состояла из детских соревнований, в которых приняли участие юные регбисты 2009–2010 годов рождения из Одинцова, Монина, Ногинска и Королева.

Сразу после детей на газон вышли взрослые любительские команды «ВВА-Подмосковье», «Фили» и «Локомотив». Победу в обоих турнирах одержали регбисты из Монина.

После окончания матчей игрок клуба «ВВА-Подмосковье» Кирилл Донченко и легендарный российский спортсмен Владислав Коршунов рассказали гостям об истории монинской команды, познакомили с традициями регби, показали трофейную комнату. Затем спортсмены провели для детей спортивную эстафету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта в регионе. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства.

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