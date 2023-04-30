Подмосковье 30 апреля 2023, 03:30 Турнир по развлекательной игре «Где логика?» прошел в Мытищах

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Викторина «Где логика?» состоялась в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Команды соревновались в сообразительности, нестандартном мышлении и эрудиции.

«Сегодня у нас прошла интеллектуальная игра „Где логика?“. Всего было 8 раундов. Сама игра направлена на логическое мышление и на командообразование. Правила были довольно простые», — рассказала специалист по работе с молодежью учреждения Снежана Андросова.

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Суть викторины — правильно выстроить логические связки на картинках. Участникам необходимо найти общее или лишнее между изображениями.

Победу в состязании одержала команда «Творческий коллектив». Игра прошла в центре во второй раз. Организаторы не меняют основные правила, но стараются делать задания сложнее и интереснее.

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