Подмосковье 09 февраля 2024, 16:29 Турнир по понд-хоккею с участием известных блогеров пройдет в Балашихе 17 февраля Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Уникальный турнир по понд-хоккею пройдет 17 февраля в Балашихе вблизи озера Бабошкино. В соревнованиях примут участие не только профессиональные хоккеисты, но и известные блогеры.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, свое участие в турнире подтвердили уже четыре блогерские команды: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY», а также легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ. Если погода позволит, то соревнования пройдут на льду озера Бабошкино.

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Подмосковье на турнире представят команды из Балашихи, Можайского, Подольска, Черноголовки, Одинцовского, Пушкинского, Воскресенска, Химок, Лобни и других.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 14 лет. Оставить заявку на участие можно до 14 февраля 2024 года на сайте pondhockey.ru. Игры будут проходить в двух дивизионах среди любителей и профессионалов в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой из команд не должен превышать семь человек.

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