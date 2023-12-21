Подмосковье 21 декабря 2023, 15:37 Турнир по понд-хоккею пройдет в Подмосковье в феврале Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Подмосковье продолжается регистрация на участие в турнире по понд-хоккею, который пройдет 17 февраля в Балашихе. На данный момент участие подтвердили уже восемь команд.

Турнир по понд-хоккею среди любителей и профессионалов в Подмосковье пройдет уже в четвертый раз. Напомним, что регистрация на участие в турнире открыта с 5 декабря.

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К участию приглашают всех желающих в возрасте от 14 лет. ие в возрасте от 14 лет. Важно, чтобы состав команды не превышал семь человек. По традиции на турнире выступят легенды отечественного хоккея, звезды КХЛ и популярные блогеры.

Оставить заявку можно до 14 февраля 2024 года на сайте: pondhockey.ru. Там также можно подробнее ознакомиться с важной информацией и условиями участия.

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