18 июля 2023, 17:01
Турнир по пляжному волейболу пройдет в Солнечногорске 22 июля
Турнир по пляжному волейболу «Поджигая шнурки» пройдет в Солнечногорске 22 июля. Площадка соревнований будет находиться вблизи центральной сцены на набережной озера Сенеж.
Участниками турнира могут стать любители и профессиональные спортсмены в возрасте от 14 до 35 лет. Команда должна состоять из трех человек — двух основных и одного запасного. Для участия в турнире руководителям команд необходимо подать заявку по ссылке.
Турнир «Поджигая шнурки» проводится в Солнечногорске ежегодно. Его организуют молодогвардейцы округа и молодежный центр «Возрождение».
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