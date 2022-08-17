Турнир по пляжному волейболу пройдет в Орехово-Зуеве в выходные

Финал регионального турнира по пляжному волейболу пройдет в Орехово-Зуеве в эти выходные. Спортсмены сразятся на берегу Исаакиевского озера 21 августа.

Турнир Московской области по пляжному волейболу стартовал в середине лета. В нем участвовали любители спорта из 45 округов. В финал прошли 300 участников из Люберец, Егорьевска, Солнечногорска и других муниципалитетов. Это 32 команды — 16 мужских и 16 женских. Мероприятие начнется в 10:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям Подмосковья использовать туристический портал welcome.mosreg.ru, чтобы узнавать обо всех событиях региона.