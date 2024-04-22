Подмосковье 22 апреля 2024, 13:22 Турнир по парусному спорту пройдет в Подмосковье Фото: Елена Разина, Марина Семёнова

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Парусный турнир Tenzor International Cup2024 пройдет в Пушкино с 30 мая по 2 июня. Соревнования станут открытием летнего парусного сезона.

Участниками турнира станут спортсмены разных возрастов. Так, самым старшим спортсменом станет чемпион Европы, участник четырех Олимпиад Дмитрий Березкин.

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«В 2023 году мне удалось впервые принять участие в Tenzor International Cup в составе команды „ПЭК: Sport“. Работа в экипаже из 3-4 человек на лодке класса MX700 дает большой опыт», — поделилась спортсменка Виктория Ликсанова.

Участие уже подтвердили 30 команд и более 120 яхтсменов. Участники будут бороться за призовой фонд в размере двух миллионов рублей.

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