Подмосковье 04 сентября 2023, 12:30 Турнир по настольному теннису прошел в Лобне ко Дню города Фото: администрация Лобни

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В Лобне в День города прошел турнир по настольному теннису. В нем поучаствовали местные жители в возрасте от восьми лет.

«По итогам соревнований среди молодежи 8-17 лет первое место занял Иван Ребриков, второе — Дмитрий Щудро, третье — Антонина Тонких», — уточнили в администрации округа.

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Среди мужчин от 18 до 59 лет лучшим стал Алексей Федотов, вторым — Дмитрий Балакин, а третьим — Александр Беляев. В этой же возрастной категории среди женщин победительницей признали Ларису Грибкову, второе место заняла Елена Карповчи, а третье — Юлия Мартынова.

Среди мужчин старше 60 лет золото завоевал Виталий Кошелев, серебро — Олим Ибрагимов, замкнул тройку лидеров Вячеслав Муравицкий.

По данным администрации, следующий турнир по настольному теннису состоится в Лобне в декабре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. В соревнованиях на Кубок губернатора поучаствовали профессионалы и любители разных возрастов, которые соревновались в 23 видах спорта, в том числе в четырех — среди лиц с ОВЗ.

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