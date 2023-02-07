Подмосковье 07 февраля 2023, 09:47 Турнир по настольному теннису памяти тренера Геннадия Солонина прошел в Луховицах

Читать 360tv в

Открытый турнир по настольному теннису памяти тренера Геннадия Солонина прошел в Луховицах. За победу боролись более сотни спортсменов разных возрастов со всего Подмосковья и Рязани. Игры шли одновременно за 12 столами.

Геннадий Солонин — коренной житель Луховиц, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области. Он был инициатором создания теннисного клуба в округе.

Реклама

«Он учился в Выкопанской школе. После службы в армии работал на машиностроительном заводе, где как раз и начал свою тренерскую карьеру. Команда под руководством Геннадия Петровича неоднократно становилась победителем различного вида соревнований», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Луховицы Анна Шигина.

Реклама

За свою тренерскую карьеру Геннадий Солонин воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Среди его подопечных — мастер спорта Российской Федерации Геннадий Воронин. Он 15 раз становился чемпионом России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и даже участвовал в Паралимпийских играх в Атланте.

«Очень много через него ребят прошло. Они любили его. Такой веселый мужик, непосредственный, с ним было легко. Хотя мог, конечно, нагоняй устроить, если кто-то не любил тренироваться или относился к тренировочному процессу не очень хорошо», — рассказал мастер спорта Российской Федерации Геннадий Воронин.

Копилка команды городского округа Луховицы на турнире пополнилась тремя медалями. Серебряные награды завоевали Александр Креслин и Ирина Пронина, бронзовым победителем турнира стал Александр Абрамов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».