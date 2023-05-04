Подмосковье 04 мая 2023, 11:39 Турнир по мини-футболу среди людей с ОВЗ начался в Мытищах

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Соревнования по мини-футболу среди людей с нарушением зрения стартовали в Мытищах. На игру приехали команды из Подмосковья, Крыма, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик.

Турнир «Кубок победы» в Мытищах проводят впервые. Спортсмены на поле — слабо видящие и слепые люди. Они определяют положение мяча по звуку.

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Среди участников мытищинской команды «Атлант» — чемпион Европы Никита Егоров. Он родился слепым и профессионально занимается футболом с 15 лет.

«Да, это направление у нас развито. У нас есть команды, которые тренируются на базе спортивной школы „Авангард“. Замечательные ребята, которые не раз становились чемпионами. <…> Для всех для нас они служат огромным примером, потому что иногда сложно даже зрячему человеку играть в футбол», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Каждая из шести команд сыграет друг с другом, чтобы через два дня определить победителя турнира.

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