Подмосковье 05 декабря 2023, 11:09 Турнир по мини-футболу прошел в Котельниках Телеканал «360»

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Турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова прошел в котельниках. За кубок сразились четыре команды.

Соревнования прошли на главной площадке спорткомплекса «Котельники». Перед стартовым свистком арбитра награды и памятные кубки получили футболисты и тренеры, отличившиеся по итогам уходящего спортивного сезона.

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«Сегодня мы проведем турнир, поиграем в футбол, получим позитивное настроение. Мы со своей стороны будем развивать все виды спорта в городском округе Котельники — футбол, хоккей, баскетбол и все, что ними связано», — сказал на открытии турнира глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Кубок памяти Владимира Слободчикова разыграли среди футбольных клубов «Котельники» и «Восход», команды «Котельники — ветераны 35+» и сборной города «Мстители».

«По регламенту команды играют плей-офф, то есть два полуфинальных матча. После матч за 3-е место и финал. Два тайма по 10 минут, в случае ничейного результата — серия послематчевых пенальти», — рассказал начальник Управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

До пенальти дело не дошло: все поединки закончились в основное время.

«Турнир посвящен памяти великого тренера из города Котельники. Турнир проходит регулярно, и это хороший повод собраться всем и почтить его память игрой в футбол „, — сказал футболист команды „Восход“ Александр Прохоров.

По итогам турнира определили лучших игроков соревнований — защитника, нападающего, вратаря и бомбардира. Главный приз —Кубок памяти Владимира Слободчикова достался команде «Котельники — ветераны 35+».

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