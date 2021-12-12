Турнир по мини-футболу памяти Владимира Слободчикова прошел в Котельниках

Традиционный турнир по футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова прошел в городском округе Котельники в 14-й раз. Известный спортсмен создал окружную федерацию футбола и тренировал местную команду, которая под его руководством стала чемпионом и обладателем Кубка Московской области.

На памятном чемпионате сошлись городская футбольная команда Котельников и клубы из различных микрорайонов города, рассказал заместитель начальника управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Игорь Краевой.

«Проведение такого рода мероприятий — это и дань памяти и массовый спорт. Сегодня у нас принимают участие четыре команды: городская футбольная и команды „Белая дача“, „Силикат“ и „Жилой комплекс ‚Оранж-парк‘“», — рассказал он.

Турнир начался с награждения игроков футбольного клуба «Котельники», которые на последнем областном чемпионате заняли третье место, уступил клубам «Балашиха-2» и «Русич». Но спортивная составляющая на памятном турнире не главное.

О заслугах Владимира Слободчикова напомнил первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Александр Чуприн. Он рассказал, что тренер не только занимался с местными футболистами, но и занимал должность председателя окружной администрации по мини-футболу.

«Это был человек выдающийся, значимый не только для футбола округа, но и для спорта в целом», — заявил он.

Александр Чуприн отметил, что в Котельниках проводится множество спортивных мероприятий по футболу, хоккею, баскетболу, в которых принимают участие любительские команды.

«Вообще, у нас молодежь очень спортивная, и мы это дело всячески поддерживаем и будем поддерживать», — пообещал представитель администрации.

Турнир памяти Владимира Слободчикова завершает футбольный сезон. Но на смену придут зимние виды спорта, так что болельщикам и спортсменам скучно не будет.