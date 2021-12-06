Турнир по лучному бою среди волонтеров прошел в Балашихе

Соревнования по лучному бою прошли в Гидрометеорологическом техникуме в Балашихе. В них приняли участие шесть команд волонтеров.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Волонтеры соревновались, играя в арчеритаг. Это командная игра, где к стрельбе из лука добавлены элементы пейнтбола и лазертага. Игроки должны набрать максимальное количество очков, попав в соперника или выбив мишень на щите другой команды.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«Сложилась добрая традиция проводить ежегодно такие соревнования среди волонтеров нашего города, этот турнир уже четвертый. Хочу отметить важность и значимость волонтерского движения, ведь когда мы делаем что-то не только для себя, но и помогаем другим, это приносит большую радость. Мы стараемся, чтобы нуждающиеся в помощи и поддержке не оставались в стороне», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В меткости соревновались команды «Волонтеры Балашихи», «Молодежный парламент», «Гидромет», «Зеленая волна Балашихи» и победители прошлогоднего турнира — «Непоседы». Новичками стала команда из Ногинского колледжа «102». Участники команд — ребята в возрасте от 16 до 18 лет.

«Два года назад я пришла в Молодежный парламент по рекомендации от школы. Мне хотелось помогать людям, а активностей в школе уже не хватало. На турнире я играла и в прошлом году — эмоции потрясающие! А играем мы не за победу или призы, а для себя», — сказала участница турнира Елизавета Ивашова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

К концу 2021 года количество волонтеров Балашихи выросло до 700 человек. Они занимаются самой разнообразной работой: готовят подарки и организуют представления для подопечных Центра особенных детей «Лучик», Общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех», реабилитационного центра «Росинка», а также помогают пожилым жителям округа.