Подмосковье 27 мая 2023, 23:06 Турнир по легкой атлетике имени Анатолия Зимина прошел в Зарайске Unsplash

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Международный турнир по легкой атлетике имени советского спортсмена Анатолия Зимина прошел на стадионе в Зарайске. В соревнованиях приняли участие юноши из Московской области, ДНР и ЛНР, а также гости из Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Я хотел бы сказать огромное спасибо за то, что наши братья из Босния и Герцеговины, Сербии и Донецка нашли возможность и приехали к нам разделить с нами наш международный уже теперь праздник, который посвящен нашему земляку Анатолию Зимину, который родился в Зарайске», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Организовал турнир внук Анатолия Зимина Николай. Мужчина хорошо помнит, как в детстве дедушка учил его правильному бегу, параллельно выигрывая на соревнованиях чемпионские медали.

«Важно ценить своих предков, помнить их достижения. Мне захотелось рассказать об этом людям, причастным к легкой атлетике. Пригласить детей к участию, чтоб они помнили историю людей, которые добивались больших результатов, и на их примере уже развивали свои карьерные пути», — поделился родственник советского спортсмена.

Представители Боснии и Герцеговины называют бег «королевой легкой атлетики». 76-летний тренер спортсменов Нэджо Джурович увлекается этой дисциплиной на протяжении всей жизни.

«Я ставил рекорды еще в Югославии. Ну, а завершив спортивную карьеру, я стал тренировать детей, начинающих легкоатлетов. И 10 лет назад мы должны были участвовать в соревнованиях в России, но тогда не сложилось, поэтому когда мы получили приглашение снова, мы решили обязательно сюда попасть», — рассказал специалист из Балканского полуострова.

Другие гости из Южной Европы также остались под впечатлением от организации турнира. Сербских спортсменов больше всего вдохновляет идея спортивного содружества.

«Мы получили приглашение участвовать в этих соревнованиях. И конечно, я согласилась, а после этой поездки мы хотим пригласить российских легкоатлетов к нам в Сербию», — поделилась тренер Дэяна Мачев.

Забег в Зарайске прошел во второй раз, но уже признан традиционным. Организаторы планируют расширять географию турниров, проводимых в честь заслуженного тренера СССР, известного легкоатлета Анатолия Зимина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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