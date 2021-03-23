Турнир по комплексному единоборству провели в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе прошел турнир по комплексному единоборству. В соревнованиях участвовали юноши и девушки из разных регионов страны.

Источник фото: телеканал «360»

Комплексное единоборство чем-то похоже на кикбоксинг и самбо. Удары разрешены, но только по защищенным частям тела. Этот вид спорта придумали в России, и это то, что обязан знать каждый, кто служит в ВДВ, Росгвардии или тот, кто туда только собирается.

Комплексное единоборство может появиться в обычных школах. Этот безопасный вид спорта стал популярным. Он помогает развивать патриотизм.

«Занимаемся военно-патриотическим воспитанием. У нас есть, кого воспитывать. И учить подрастающее поколение. У нас целая система мероприятий, которая проводится с молодежью», — рассказал Николай Стаськов, заместитель председателя ДОСААФ России.

Эффективность комплексного единоборства признают не только в России. На турнир приехали представители Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и других стран-участниц организации договора о коллективной безопасности. Комплексное единоборство для того и создано, чтобы объединять и защищать.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день настолько это универсальный вид спорта, единственный, наверное, служебно-прикладной вид спорта, который имеет возможность присваивать высокое звание — мастер международного класса», — уточнил Олег Уфимцев, президент Федерации комплексного единоборства России.

Федерация по комплексному единоборству открывает филиалы во многих странах.

«Вопросы национальной безопасности строго стоят в каждой стране, и здесь эти государства встречаются на одной площадке, поддерживают безопасность своих стран. Мы не воюем друг с другом, мы воюем со злом. Делаем это вместе», — подчеркнул Александр Ровчаков, руководитель «Контр-криминального Агентства».

Спортивные награды, титулы и кубки в этой борьбе тоже играют роль, п оэтому турниры так популярны среди тех, кто уже служит или только собирается.