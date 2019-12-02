Турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» прошел в Балашихе
В турнире приняли участие около 300 спортсменов — юношей и девушек от девяти до 18 лет из 26 клубов Москвы, Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей.
«Кикбоксинг — один из старейших видов спорта в России. Каждый мальчик или девочка могут проявить себя в нем. Девиз турнира: „Занимаешься спортом — служишь родине“. Многие ребята, достигая каких-то высот в кикбоксинге, идут служить в подразделения специального назначения. Наш турнир поддержали ветераны ФСБ и Росгвардии», — сказал председатель оргкомитета турнира Михаил Белик.
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Балашиху на турнире представляли четыре клуба: «Вымпел», «Трудовые резервы», «Алекс» и детско-юношеская спортивная школа микрорайона Железнодорожный.
Занявшие призовые места участники соревнований смогли получить новые спортивные разряды и звания. В 2020 году организаторы планируют сделать турнир всероссийским.