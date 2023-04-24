Подмосковье 24 апреля 2023, 09:49 Турнир по киберспорту впервые прошел в Воскресенске

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Первый турнир по киберспорту прошел в Воскресенске. Участие в соревнованиях приняли 80 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

Всего на турнире выступило 16 команд, в составе каждой было по пять киберспортсменов.

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«Юноши и даже девушки соревнуются, проявляя свои игровые навыки, упорство и азарт. Такие состязания проходят в горячей атмосфере, а ребята при этом учатся общению и работе в команде», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Первое место на турнире по киберспорту выиграла команда филиала «ВМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» из Воскресенска. Победители получили ценные призы, а остальные участники — дипломы и кубки.

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