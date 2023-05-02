02 мая 2023, 15:07
Турнир по киберспорту среди школьников пройдет в Химках
Турнир по киберспорту «Битва школ» впервые проведут в Химках 2 мая. Участники сыграют в Counter-Strike: Global Offensive.
Соревнования пройдут в компьютерном клубе Colizeum при поддержке администрации Химок. Участие в соревнованиях примут 190 киберспортсменов в составе 32 команд. Ребята будут представлять 23 школы округа.
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«Провести турнир по киберспорту предложили сами химкинские школьники на одной из встреч с нашим управлением по молодежной политике. Мы эту инициативу, конечно, поддержали», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Финал турнира пройдет 25 мая. Победители получат Кубок первенства, а также медали, грамоты и компьютерные аксессуары.
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