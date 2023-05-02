Подмосковье 02 мая 2023, 15:07 Турнир по киберспорту среди школьников пройдет в Химках

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Турнир по киберспорту «Битва школ» впервые проведут в Химках 2 мая. Участники сыграют в Counter-Strike: Global Offensive.

Соревнования пройдут в компьютерном клубе Colizeum при поддержке администрации Химок. Участие в соревнованиях примут 190 киберспортсменов в составе 32 команд. Ребята будут представлять 23 школы округа.

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«Провести турнир по киберспорту предложили сами химкинские школьники на одной из встреч с нашим управлением по молодежной политике. Мы эту инициативу, конечно, поддержали», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Финал турнира пройдет 25 мая. Победители получат Кубок первенства, а также медали, грамоты и компьютерные аксессуары.

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