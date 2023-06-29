Подмосковье 29 июня 2023, 13:46 Турнир по киберхоккею даст старт юбилейному розыгрышу Кубка Овечкина в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Пятый Кубок Александра Овечкина по хоккею в Московской области начнется с проведения киберспортивного турнира. В нем пригласили поучаствовать местных жителей, сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Призовой фонд турнира составит миллион рублей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Участникам предстоит борьба в хоккейном симуляторе NHL23. Игры стартуют 5 июля. Матчи разобьют на пять этапов. Заключительные встречи состоятся с 24 по 30 июля.

На каждом этапе выберут четырех победителей. Они выйдут в следующую серию 5 и 6 августа.

«Она будет проводиться на кросс-платформе для консолей PlayStation и Xbox. В эти соревновательные дни 20 победителей квалификации определят участников финала четырех: финальную пару и пару претендентов на третье место», — уточнили в министерстве.

Финал турнира запланировали в заключительный день розыгрыша Кубка Александра Овечкина, 12 августа. Победитель и призеры определятся на Арене имени Петрова в Красногорске.

Также для участников проведут специальные конкурсы, например «Покажи себя». Игрокам предлагают прислать фото самых ярких моментов матчей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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