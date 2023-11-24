Подмосковье 24 ноября 2023, 09:58 Турнир по художественной гимнастике в Красногорске собрал 200 участниц Телеканал «360»

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Турнир по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нахабино» в Красногорске. Он объединил 200 спортсменок из Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и другие городов Подмосковья.

Участие в соревнованиях приняли спортсменки в возрасте от пяти до 15 лет. Спортсменки участвовали в индивидуальной программе с предметом и без него, а также выполняли групповые упражнения.

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Итоги подводили в каждой из восьми возрастных групп. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами, остальные получили памятные подарки.

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