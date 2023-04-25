25 апреля 2023, 09:10
Турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске
Турнир по художественной гимнастике «Подснежники» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли спортсменки из Коломны, Белоозерского, Орехово-Зуево и Рязани.
Порядка 150 гимнасток в возрасте от пяти до 15 лет выступали на соревнованиях в Воскресенске.
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«Девочки разного уровня: кто-то совсем слабенькие есть, кто-то уже поопытнее. Те, кто посильнее, они <…> выполняют необходимые требования для гимнасток. Мы оцениваем элементы работы с предметом, мы оцениваем чистоту исполнения, носочки, коленочки, ручки подтянутые, спинку ровную — для гимнастики это очень важно», — рассказала Анна Градусова, главный судья турнира по художественной гимнастике «Подснежники».
Повышение мастерства спортсменок — одна из главных задач, которую ставят перед собой организаторы турнира. Любая победа — это 10% таланта и 90% трудолюбия, поэтому самые целеустремленные на этих соревнованиях оказались на пьедестале почета.
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Спортсмены
Воскресенск
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