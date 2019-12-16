Гибкость, грация и усердные тренировки. Турнир по художественной гимнастике прошел в Ногинске

В Ногинске в третий раз прошел открытый турнир по художественной гимнастике. Свои программы приехали показать более 160 юных спортсменок со всего Подмосковья.

Юным спортсменкам хорошо знакомы сложные элементы — шене, релеве, рондат. Даше Ермохиной всего семь лет, но она уже понимает: чтобы стать олимпийской чемпионкой, нужно усердно заниматься. Этому девочку научили в клубе «Айседора», при поддержке которого проходит турнир.

Источник фото: телеканал «360»

Гимнастика — сложный вид спорта, который требует не только работы над собой, но и природной гибкости и грации. А эти качества развить получается не у всех. Милана Иванова в художественную гимнастику пришла из акробатикии. Любимая программа — с булавами.

Победительницей стала Алена Черебаева из Звенигорода. В своих силах она не сомневалась. Но, несмотря на явные успехи, жизнь с гимнастикой девушка связывать не собирается.

Источник фото: телеканал «360»

Судьи оценивали участниц по трем критериям: трудность элементов, артистизм и исполнение. Максимально можно набрать 20 баллов, как и на Олимпиаде.

«На маленьких всегда интересно смотреть. Однако попадаются девочки, которые работают уже на достаточно хорошем уровне», — сказала Татьяна Жаркова, главный судья соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

В турнире приняли участие 160 девочек из Ногинска, Черноголовки, Орехово-Зуева, Щелкова, Монина, Балашихи, Звенигорода и других подмосковных городов. Желающих посоревноваться с каждым годом становится все больше, в этот раз даже пришлось отказать двум клубам. А все потому, что турнир — квалификационный. Здесь спортсмены не только демонстрируют красивые выступления, но и получают разряды.