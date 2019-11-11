Турнир по художественной гимнастике прошел в Балашихе. Его посетила знаменитая гостья

Более 200 юных гимнасток собрались в Балашихе, где состоялся турнир «Династия». Настоящим сюрпризом для маленьких спортсменок стало появление в зале чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой. Она пообщалась с участниками и провела автограф-сессию.

Семилетняя Варвара Меркулова занимается художественной гимнастикой с трех лет. С ней занятия посещает и старшая сестра. Сегодня у девочки выступление. Мама дает последние наставления перед выходом на ковер.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди полторы минуты, за которые Варя должна показать все то, чему ее научила тренер. Равновесие-ласточка, различные повороты и прыжок шагом — эта программа для гимнастки новая, без предмета. Екатерина Меркулова не отрывает глаз с дочери, в детстве она тоже занималась гимнастикой.

«Есть затирочки, но отработаем к следующему разу. Надеемся, это никак не повлияет на наши оценки», — сказала мама Варвары.

Открытый турнир «Династия» в Балашихе проходит во второй раз. На него приехали спортсменки из Москвы, городов области и из соседних регионов. Всего — 250 участников и для каждого из них эти соревнования, как маленькие Олимпийские игры. Варвара из-за ошибок не переживает, с удовольствием делится планами на будущее. Мечтает стать тренером. И, разумеется, чемпионкой.

«Варвара у нас наблюдает за выступлениями чемпионов — Александры Солдатовой, очень нравятся сестрички Аверины. В Instagram заставила меня подписаться [на спортсменок]. С моего аккаунта мы следим за их жизнью за развитием», — рассказала Екатерина Меркулова.

Источник фото: телеканал «360»

Юная гимнастка пока не догадывается, что через несколько минут она увидит своего кумира - чемпионку мира Александру Солдатову. Ее пригласила тренер Варвары и еще восьмидесяти спортсменок, организатор турнира — Анастасия Ананьева.

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«Она является лидером мировой сборной по художественной гимнастике под опекой [Ирины] Винер она достигает наивысших высот. Для девочек это является огромной мотивацией», — отметила тренер спортивной школы «Метеор», руководитель клуба «Династия», организатор турнира Анастасия Ананьева.

Сначала Варвара видит чемпионку издалека. А потом Александра Солдатова вешает девочке золотую медаль. Несмотря на небольшие ошибки, семилетняя спортсменка стала лучшей в своей категории.

Источник фото: телеканал «360»

«Она очень артистичная девочка, и ей это, конечно, очень помогло. Есть ошибки по исполнению, по работе телом, но эмоции вытащили ее, и, конечно, она выделилась среди конкурентов», — подчеркнула Анастасия Ананьева.

Источник фото: телеканал «360»

Но, кажется, для Вари уже не так важна победа. Вместе с сестрой они — одни из первых в очереди за автографом Александры. Сестры Меркуловы не упускают возможность сделать селфи с чемпионкой. Теперь фото распечатают и повесят на медальницу — для большей мотивации.

«Я стараюсь быть примером для детей и мне приятно, когда на меня стараются равняться, чему-то учатся. Я чувствую себя неким наставником», — отметила чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

Источник фото: телеканал «360»

Открытый турнир пройдет и в следующем году. Кого пригласят из чемпионов, организаторы пока держат в секрете.