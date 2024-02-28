Подмосковье 28 февраля 2024, 11:49 Турнир по хоккею среди любительских команд прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Соревнования по хоккею среди любительских команд прошли на центральном катке на Советской площади в Солнечногорске. Участвовали три команды из территориальных управлений округа — каждая сыграла по два матча.

В составе команд за победу боролась как молодежь, так и возрастные хоккеисты в возрасте до 60 лет. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества.

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«Спортсмены показали красивую игру. Видно, что игроки болеют хоккеем и постоянно тренируются. Команды из Солнечногорска демонстрируют в этом сезоне высокие результаты и лидируют в обоих дивизионах Зеленоградской лиги», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

По итогам турнира первое место заняли спортсмены из поселка Поварово, второе — из Солнечногорска, а третьими стали участники из Менделеева. Победителей и призеров отметили кубками и медалями.

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