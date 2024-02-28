28 февраля 2024, 11:49
Турнир по хоккею среди любительских команд прошел в Солнечногорске
Соревнования по хоккею среди любительских команд прошли на центральном катке на Советской площади в Солнечногорске. Участвовали три команды из территориальных управлений округа — каждая сыграла по два матча.
В составе команд за победу боролась как молодежь, так и возрастные хоккеисты в возрасте до 60 лет. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества.
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«Спортсмены показали красивую игру. Видно, что игроки болеют хоккеем и постоянно тренируются. Команды из Солнечногорска демонстрируют в этом сезоне высокие результаты и лидируют в обоих дивизионах Зеленоградской лиги», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
По итогам турнира первое место заняли спортсмены из поселка Поварово, второе — из Солнечногорска, а третьими стали участники из Менделеева. Победителей и призеров отметили кубками и медалями.
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