Подмосковье 25 апреля 2023, 12:50 Турнир по хоккею с участием космонавтов пройдет в Электростали Фото: Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «КОСМОС – ЭТО МЫ»

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Турнир по хоккею «Авиационно-Космический Кубок» пройдет в Электростали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Игры пройдут с 29 по 30 апреля на двух ледовых площадках округа.

В соревнованиях примут участие восемь команд, матчи состоятся в Ледовом дворце спорта «Кристалл» и на крытом тренировочном катке имени А. С. Ионова. Участники турнира — Герои Советского Союза и Российской Федерации, заслуженные летчики-испытатели. Кубок проводится во второй раз, в 2022 году мероприятие прошло в Мытищах, победу одержала команда «НАШИ» из Звездного городка.

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Игры турнира будут посвящены 35-летию запуска многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран», а также 25-летию работы МКС на орбите. В ходе мероприятия состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия, а также автограф-сессия с участием именитых летчиков-космонавтов и испытателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финале плей-офф ВХЛ.

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