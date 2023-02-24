Подмосковье 24 февраля 2023, 17:36 Турнир по хоккею с мячом в валенках состоялся в Королеве

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На стадионе «Вымпел» в Королеве прошел ежегодный фестиваль русского хоккея. Участники гоняли мяч, а вместо коньков они надели валенки.

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На арену вышли шесть местных команд. Победу одержала спортсмены ДЮСШ 81. Второе место занял коллектив «Бровар», а третье — «Металлист».

«Наш фестиваль можно с уверенностью назвать традиционным, так как он проводится на протяжении уже долгого времени. Его организаторы — профессиональные игроки, которые не один десяток лет отдали нашему замечательному виду спорта», — сообщил трехкратный чемпион мира Александр Цыганов.

По его словам, на лед вышли как профессионалы, так и любители. Возраст участников варьировался от 30 до 60 лет.

Стадион разделили надвое, благодаря чему одновременно могли состязаться сразу четыре команды. На поле выходили по шесть человек — пятеро игроков и вратарь.

Для зрителей хоккея организаторы устроили чаепитие со сладостями.

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