Подмосковье 12 декабря 2023, 15:40 Турнир по хоккею с мячом прошел в Красногорске фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Более 50 матчей провели в Красногорске за два дня соревнований по хоккею с мячом памяти Юрия Петрова. Участниками турнира стали 11 команд из разных регионов страны.

По регламенту встречи проводились на половине стандартного поля для игры в хоккей с мячом.Формат матча предполагал один тайм длительностью 20 минут, а количество игроков составило восемь человек.

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​Чемпионами турнира стали представители Архангельской области. В финале им удалось обыграть спортсменов из Костромской области. На третьем месте расположился клуб «Ястребы» из Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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