Подмосковье 26 февраля 2024, 17:11 Турнир по хоккею с мячом прошел в Богородском округе Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Завершился турнир, посвященный 100-летию хоккея с мячом в поселке Обухово. Участие в соревнованиях приняли 10 команд из Богородского округа, Королева, Шатуры, Москвы и Санкт-Петербурга.

История хоккея с мячом в поселке Обухово началась еще в 1924 году по инициативе заслуженного тренера РСФСР Василия Горохова. Именно он создал первую команду, которая с того момента не пропустила ни одного хоккейного сезона. Продолжил дело сын тренера Николай Горохов.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

В этом году на юбилейный турнир по хоккею с мячом приехали команды из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Бронзу соревнований завоевала команда ветеранов из Санкт-Петербурга, второе место — у «Шведов» из поселка Обухово, а главный кубок выиграла команда спортивного комплекса «Обухово».

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Администрация Богородского округа передала руководству спорткомплекса «Обухово» сертификат на ремонт холодильного оборудования. Об этом просили сами спортсмены.

«Я надеюсь, что второе столетие будет не менее легендарным: с большими именами, с серьезными традициями, которые благодаря нашим ветеранам и игрокам здесь чтут и развивают», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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