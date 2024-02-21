Подмосковье 21 февраля 2024, 15:10 Турнир по хоккею с мячом пройдет в спорткомплексе «Обухово» в Богородском округе Телеканал «360»

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Памятный турнир по хоккею с мячом пройдет в Богородском округе 24 февраля. Он посвящен 100-летию игры в поселке Обухово.

В спортивный комплекс «Обухово» приедут участники из шести городов России. На турнире команда из Обухова будет играть в обновленной форме с логотипом к 100-летию игры.

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«Хоккей с мячом для Обухова — это история, это традиции, это образ жизни для многих жителей, это часть их жизни. Мы подготовили хорошие достойные сувениры. Я думаю, что этот день должен запомниться», — сказала руководитель спортивного комплекса Алина Исаева.

Также Алина Евгеньевна отметила, что для болельщиков будет работать полевая кухня. Турнир 100-летия пройдет 24 февраля в 12:00. Вход для всех желающих бесплатный.

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