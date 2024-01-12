Подмосковье 12 января 2024, 15:02 Турнир по хоккею с мячом на валенках прошел в парке «Патриот» в Одинцове Федерация хоккея с мячом России

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Состязания по хоккею с мячом на валенках состоялись в парке «Патриот» в Одинцове. Участниками стали детские команды из Донецкой Народной Республики.

На лед вышли команды ребят из Горловки и Ясиноватой. Их соперниками стала сборная патриархии.

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Азам хоккея с мячом гостей обучали капитан сборной патриархии Владимир Щетинин и его партнеры по команде. В двух матчах победила дружба, учебные игры закончились со счетом 2:2 и 4:4. В очном противостоянии детей на один удар точнее оказались ребята из Горловки, выигравшие со счетом 1:0.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

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